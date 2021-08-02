أخبار عاجلة

رئيس الهيئة المصرية للكتاب: المصريون يقرأون بمعدل 750 مليون ساعة كل أسبوع -
متولي يشارك في جزء من تدريبات الأهلى بسبب آلام الأسنان -
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطوخ -
بدر يانون ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد تعافيه من كورونا -
«الأمن الجماعي»: سيطرة طالبان على معظم أفغانستان بما في ذلك كابل تثير القلق العميق -
حقوق الإنسان الليبية: نرفض شرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد -
صحيفة سعودية تؤكد رحيل الشناوي إلى النصر في صفقة تاريخية -
مقاتل من «طالبان» يوجه رسالة لواشنطن: يجب عليكم المغادرة -
موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري الممتاز ضد وادي دجلة -
عبدالمنصف يعادل رقم الحضري في «الكلين شيت» قبل مواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط عامل يزاول مهنة الصيدلة بالشرقية.. و4752 مخالفة دوائية في حملة على الصيدليات

Print
ضبط عامل يزاول مهنة الصيدلة بالشرقية.. و4752 مخالفة دوائية في حملة على الصيدليات ضبط عامل يزاول مهنة الصيدلة بالشرقية.. و4752 مخالفة دوائية في حملة على الصيدليات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بفاقوس، حملة للتفتيش على الصيدليات العامة بنطاق مركز ومدينة فاقوس، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة المصرية، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة على الصيدليات وضبط أماكن بيع الأدوية المخالفة، ضماناً لتوفير منتج دوائي آمن للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٤٧٥٢ مخالفة دوائية ما بين قرص وعبوة ووحدة وزجاجة، لأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، ومستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية محفوظة في غير عبواتها الأصلية، وأدوية محفوظة في غير إشتراطات التخزين المناسبة لها مما قد يعرضها للتلف، بالإضافة لضبط أدوية مدرجة بالجدولين الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بعضها بدون فواتير، والبعض الآخر مخالف لقواعد التسجيل، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة فاقوس.

وفى سياق متصل تمكنت الحملة التفتيشية من ضبط شخص غير صيدلى «عامل» بإحدى الصيدليات بمركز فاقوس، يقوم بمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص للشخص المخالف.

وأكد الدكتور هشام مسعود إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة والمشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 19 قطعة سلاح ناري غير مرخص في حملة بسوهاج

ضبط 19 قطعة سلاح ناري غير مرخص في حملة بسوهاج

رئيس الهيئة المصرية للكتاب: المصريون يقرأون بمعدل 750 مليون ساعة كل أسبوع

رئيس الهيئة المصرية للكتاب: المصريون يقرأون بمعدل 750 مليون ساعة كل أسبوع

متولي يشارك في جزء من تدريبات الأهلى بسبب آلام الأسنان

متولي يشارك في جزء من تدريبات الأهلى بسبب آلام الأسنان

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطوخ

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطوخ