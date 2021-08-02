ضبط عامل يزاول مهنة الصيدلة بالشرقية.. و4752 مخالفة دوائية في حملة على الصيدليات

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بفاقوس، حملة للتفتيش على الصيدليات العامة بنطاق مركز ومدينة فاقوس، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة المصرية، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة على الصيدليات وضبط أماكن بيع الأدوية المخالفة، ضماناً لتوفير منتج دوائي آمن للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٤٧٥٢ مخالفة دوائية ما بين قرص وعبوة ووحدة وزجاجة، لأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، ومستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية محفوظة في غير عبواتها الأصلية، وأدوية محفوظة في غير إشتراطات التخزين المناسبة لها مما قد يعرضها للتلف، بالإضافة لضبط أدوية مدرجة بالجدولين الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بعضها بدون فواتير، والبعض الآخر مخالف لقواعد التسجيل، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة فاقوس.

وفى سياق متصل تمكنت الحملة التفتيشية من ضبط شخص غير صيدلى «عامل» بإحدى الصيدليات بمركز فاقوس، يقوم بمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص للشخص المخالف.

وأكد الدكتور هشام مسعود إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة والمشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.