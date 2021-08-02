ماذا قالت هبة قطب عن متعة المرأة الجنسية بعد الموافقة على تغليظ عقوبة الختان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد موافقة مجلس النواب ، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث ،نصت بعض المواد على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

أما اذا كان من اجرى تلك الجراحة طبيبا او مزاولا للمهنة فتكون العقوبة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة

قالت الدكتورة هبة قطب، استشارى الطب الجنسى ، أن الختان لا يؤثر على المراة او على متعتها الجنسية مع زوجها أو وصولها لقمة النشوى اثناء العلاقة وليس له علاقة بعفت المرأة وليس له تأثير على الصحة الجنسية .

أضافت قطب أن ختان الإناث عادة سيئة وكريهة، لان ما يتم بها هو استئصال عضو عامل فى جسد الفتاة لا يمكن استئصاله ، وان استئصال هذا الجزء بهذه الطريقة البشعة، له تاثيره النفسى أكثر من الجنسى".