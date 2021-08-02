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امرأة تحاول دهس زوجها بالسيارة أكثر من مرة «»

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امرأة تحاول دهس زوجها بالسيارة أكثر من مرة «فيديو» امرأة تحاول دهس زوجها بالسيارة أكثر من مرة «»

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التقطت كاميرا مراقبة تحاول فيه امرأة دهس رجل بسيارتها عدة مرات في الشارع.

وحسب صحيفة «ذا صن» شوهد الرجل والمرأة اللذان ورد أنهما زوجان على وسائل التواصل الاجتماعي، يتجادلان في وسط شارع سكني بالتيمور بولاية ماريلاند.

ويبدأ الفيديو بإخراج الرجل بعض الأغراض من سيارة سوداء ورميها في الشارع، وعندما يريد الرجل إغلاق صندوق السيارة، وبينما زوجته داخلها، تتحرك السيارة للخلف فجأة نحوه بسرعة لكنه تمكن من الابتعاد بسرعة، وانطلق الرجل بسرعة إلى الجانب الآخر من الطريق باتجاه مدخل المنزل. واندفعت السيارة مرة أخرى، إلى الأمام في محاولة لصدمه، واصطدمت بالجدار.

وخرجت المرأة من السيارة وواجهت الرجل وجهًا لوجه، وشوهد الرجل وهو يسخر منها وهي تعود إلى السيارة، وفي اللقطات التالية، يظهر الرجل وهو يضرب بقبضتيه على الزجاج الأمامي للسيارة، وبينما يدير ظهره لها، حاولت المرأة دهسه مرة أخرى، وتمكن الرجل من تفادي مقدمة السيارة بحوالي بوصات قليلة واصطدمت بالمنزل مرة أخرى.

وخرجت المرأة من السيارة وبدأت في مطاردة الرجل في الشارع، وهو يشير بغضب تجاهها أثناء المطاردة، وأمسكت بالرجل من غطاء سترته وتشاجر الزوجان خارج منزل آخر.

المصرى اليوم

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