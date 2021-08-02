أخبار عاجلة

رئيس الهيئة المصرية للكتاب: المصريون يقرأون بمعدل 750 مليون ساعة كل أسبوع -
متولي يشارك في جزء من تدريبات الأهلى بسبب آلام الأسنان -
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطوخ -
بدر يانون ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد تعافيه من كورونا -
«الأمن الجماعي»: سيطرة طالبان على معظم أفغانستان بما في ذلك كابل تثير القلق العميق -
حقوق الإنسان الليبية: نرفض شرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد -
صحيفة سعودية تؤكد رحيل الشناوي إلى النصر في صفقة تاريخية -
مقاتل من «طالبان» يوجه رسالة لواشنطن: يجب عليكم المغادرة -
موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري الممتاز ضد وادي دجلة -
عبدالمنصف يعادل رقم الحضري في «الكلين شيت» قبل مواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأول مرة في الطائف.. تقنية حديثة لتسييل جلطة رئوية حادة لـ"خمسينية"

Print
لأول مرة في الطائف.. تقنية حديثة لتسييل جلطة رئوية حادة لـ"خمسينية" لأول مرة في الطائف.. تقنية حديثة لتسييل جلطة رئوية حادة لـ"خمسينية"
تلاها أشعة صوتية عن طريق الجهاز لتكسير التخثر الدموي داخل الشريان

لأول مرة في الطائف.. تقنية حديثة لتسييل جلطة رئوية حادة لـ

نجحت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إنقاذ حياة امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا أُدخلت للطوارئ وهي تعاني من جلطة حادة بالشريان الرئوي وارتفاع الضغط الرئوي لـ70.

هذا وقد تم على الفور إجراء نوع خاص من القسطرة تُجرى لأول مرة على مستوى مرافق الصحة بالطائف باستخدام تقنية حديثة عن طريق الفخذ للوصول بجهاز للشريان الرئوي؛ حيث يتم حقنه بمادة علاجية مسيلة، ومن ثم يتم استخدام أشعة صوتية عن طريق الجهاز لتكسير التخثر الدموي داخل الشريان.

يُذكر أن الإجراء المتخذ مع المريضة احتاج لنوع خاص من القسطرة عن طريق الفخذ من خلال الوصول بالجهاز للشريان الرئوي، ومن ثم حقنه بالمادة العلاجية المسيلة، كما يقوم الجهاز بعمل أشعة صوتية لتكسير التخثر الدموي داخل الشريان.

وقد شهدت -ولله الحمد- حالة المريضة تحسنًا وانخفاضًا في الضغط الرئوي من 70 إلى 40.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل

"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"

لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"