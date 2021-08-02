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رئيس "غرفة الطائف": مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية للاقتصاد والسياحة بالمنطقة

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رئيس "غرفة الطائف": مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية للاقتصاد والسياحة بالمنطقة رئيس "غرفة الطائف": مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية للاقتصاد والسياحة بالمنطقة
"العبيدي": يوفر ويصنع مئات الوظائف للشباب من الجنسين خلال فعالياته

رئيس

أبدى رئيس الغرفة التجارية في الطائف الدكتور سامي العبيدي، سعادته الكبيرة لاحتضان الطائف النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن، الذي أسهم في حراك اقتصادي وتجاري وسياحي ملحوظ، منذ انطلاق نسخته الأولى، بما يمثل نقلة نوعية في الطائف طوال أيام المهرجان، إضافة إلى توفير وصناعة مئات الوظائف لشباب الطائف من الجنسين خلال أيام المهرجان.

وأكد العبيدي؛ أن وجود الآلاف من ملاك الهجن في الطائف، أثرى الحراك السياحي وأسهم في زيادة الإشغال الكبير للفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في مبيعات التجزئة والمنتجات الزراعية، إلى جانب زيادة الفرص الاستثمارية في العقارات والتأجير طويل الأمد.. كما امتد التأثير إلى الحرفيين ونشاط الأسر المنتجة، وكذلك الاتساع الكبير في نسبة المبيعات خلال منافسات المهرجان.

وأضاف: "وجود المهرجان في هذا التوقيت يواكب الموسم الرئيس للمنتجات الزراعية الموسمية، مثل العنب والرمان وغيرهما، إذ لوحظ نشاط واسع في المبيعات".

وأوضح العبيدي، "أن العدد الكبير للهجن التي تشارك بالآلاف، زاد من الطلب على الأعلاف وخدمة الصيدليات البيطرية".

واختتم تصريحه، بأنه قبل بداية المهرجان وفي مثل هذا التوقيت من كل عام، يبدأ الانخفاض في الإشغال في الوحدات الفندقية والسكنية المفروشة، إلا أن الملاحظ الآن، أن هناك طلباً متزايداً ربما يوازي أو يفوق الصيف، خصوصاً شمال الطائف، وقد يمتد إلى داخلها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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