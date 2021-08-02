أريانا جراندي تحذر متابعيها من متحور «دلتا»..وتطالبهم بتلقي لقاح كورونا (صورة)

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حثت المغنية الأمريكية أريانا جراندي جمهورها على تلقي لقاح فيروس كورونا للتمكن من مشاركتها حفلها المرتقب والتواجد معها والاستمتاع بأوقات الصيف، رغم أنها ستقدم حفلها افتراضيا عبر الانترنت قبل أيام من حفلها المقرر أن تحييه خلال صيف 2021.

وحذرت «جراندي» -28 عاما- جمهورها من ضربات متوقعة لمتحور «دلتا» من فيروس كورونا، قد يصيب أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد ضد الفيروس، وقدمت روابط لمعلومات حول متحور «دلتا» عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،والذي ينتشر حاليًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد أن يكون تم انتشاره في العديد من البلدان بما في ذلك بريطانيا بحسب تأكيدها، وشاركت أريانا جراندي بصورة مقرّبة لها في سيارة بينما ظهرت وهي ترتدي قناعًا أسودًا لجهاز التنفس N95، وعلّقت: «مقنع..مقنع»، للتأكيد على أهمية العودة إلى ارتداء الكمامات الطبية، مشيرة إلى ضرورة وقدرتها على مساعدة أي شخص متردد أو فضولي في اتخاذ قراره بتلقي اللقاح.