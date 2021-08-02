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جسم غامض في سماء تركيا يتسبب في مخاوف حول اقتراب نهاية العالم

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جسم غامض في سماء تركيا يتسبب في مخاوف حول اقتراب نهاية العالم جسم غامض في سماء تركيا يتسبب في مخاوف حول اقتراب نهاية العالم

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا يرصد ظاهرة غريبة، حيث ظهر خلاله جسم غامض ظل يطير في السماء حتى توهج وانفجر في النهاية.

وفقًا لصحيفة «ديلي ستار»، الجسم الغريب هو عبارة عن جسم متوهج أخضر ضخم، وقد تحطم بالقرب من مدينة إزمير التركية في حوالي الساعة الثانية صباحًا يوم السبت.

مقاطع الفيديو أثارت جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، حيث تكهن المستخدمين بأن هذا الجسم ربما يكون قمامة فضائية أو قمر صناعي أو كائن فضائي.

وبحسب شهود عيان، سُمع دوي انفجار قوي أثناء الجسم الأخضر أو تفككها في الغلاف الجوي.

وكتب أحد الشاهدين على الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «شاهدت الأجسام الطائرة المجهولة في السماء»، وأضاف آخر: «جسم غريب لامع يُعتقد أنه حطام صاروخ تحطم في تركيا، هل هو قمر ​​صناعي؟».

وقال ثالث: «ماذا يحدث لهذا البلد؟! لن أتفاجأ إذا سقط كوكب على رأسي»، بينما أشار آخرون إلى أن الأمر ما هو إلا علامة على اقتراب نهاية الزمان، فيما كانت التوقعات الأكثر تداولًا تفسر الظاهرة بأنها زيارة من كائنات فضائية.

فسر الدكتور حسن على دال، أستاذ الكيمياء الفلكية وعالم الفضاء الظاهرة بشكل أكثر واقعية، عبر حسابه على تويتر قائلًا إن هذه الظاهرة تسمى «كرة النار»، ويحدث عندما يبدأ نيزك بالاحتراق في الغلاف الجوي.

أضاف: «يجب اعتباره نسخة أكثر تحديدًا للظاهرة المعروفة بين الناس باسم الشهاب وغالبًا ما يتم اختبارها خلال فترات هطول الأمطار النيزكية، والتي تشهدها الأرض كل عام بين شهري يوليو وأغسطس».

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون اللون الأخضر لنيزك إزمير يرجع إلى تكوينه، لأنه من المحتمل أن يحتوي على كميات كبيرة من النيكل.

المصرى اليوم

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