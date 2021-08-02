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بسمة بوسيل تحتفل بأحدث أغنية لزوجها تامر حسني.. والفنان: شكرًا حبيبتي ()

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بسمة بوسيل تحتفل بأحدث أغنية لزوجها تامر حسني.. والفنان: شكرًا حبيبتي (فيديو) بسمة بوسيل تحتفل بأحدث أغنية لزوجها تامر حسني.. والفنان: شكرًا حبيبتي ()

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احتفلت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني بزوجها بمناسبة إطلاق أحدث كليباته الغنائية وتحمل عنوان «صعبة».

في المقابل، قدّم «حسني» الشكر إلى زوجته قائلًا: «شكرًا حبيبتي بسومي على الاحتفال الجميل دا وشكرًا لكل أصحابي الغاليين اللي اشتركوا في المفاجأة».

فيما حضرت الفنانة بشرى لتحتفل بيوم ميلاد «حسني»، قبل يوم ميلاده الذي يحل في الـ16 أغسطس، وقالت خلال الفيديو الذي نشره «حسني» بصفحته الشخصية بـ«انستجرام»، الإثنين، «كل سنة وأنت طيب مش عيد ميلادك النهارده عيد ميلادك النهارده عندنا وقررنا نحتفل بعيد ميلادك النهارده.. صديق الدراسة والمدرسة دائمًا في نجاح».

وبعد انتهاء الحفل سجلت تعليقها عبر خاصية «ستوري» بصفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «عيد ميلادك في أغسطس مش بعيد.. قولت فرصة مش هعرف ألاقيك تاني وربنا يجعل كل أيامك أنت وبسمة أعياد ميلاد».

ويرد عليها الفنان عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام» قائلًا: «شكراً لبشرى اللي قررت تعملي عيد ميلادي فجأه».

يذكر أن أغنية «صعبة» كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبدالرحمن شوقي، وإخراج تامر حسني، وتخطت الأغنية الـ 50 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لـ«حسني» عبر «يوتيوب» حتى الآن.

المصرى اليوم

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