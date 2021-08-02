بعد إطلاق برومو مسلسل «الديب».. رامز جلال يدعم شقيقه ياسر جلال

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قدّم الفنان رامز جلال الدعم لشقيقه ياسر جلال بعد إطلاقه البرمو الدعائي لمسلسله الجديد «الديب»، مُتمنيًا له النجاح المُستمر.

وشارك «جلال» بالبرومو الدعائي للمسلسل عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، قائلًا: «ألف مبروك يا غالي، ويارب دايما في نجاح وتألق اللهم آمين يارب».

وظهر الفنان ياسر جلال في مقطع الفيديو الذي تجاوز الدقيقة كرجل يجلس على مقعد وسط ظلام وتبدأ مراحل تحوله من إنسان إلى ذئب وينتهي المشهد.

ومسلسل «الديب» من تأليف عمر عبدالحميد، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة «سينرجي»، التي أعلنت أنه يتكون من 8 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Watch iT» الرقمية.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل «ضل راجل»، الذي عرض في شهر رمضان 2021، وشاركته البطولة الفنانة نيرمين الفقي، ويجسد في أحداثه دور سائق تاكسي بسيط يكتشف أن ابنته حاولت إجهاض نفسها دون علمه بعلاقتها.