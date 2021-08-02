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غدا.. حفل فريق «أندروميدا» على مسرح مكتبة الإسكندرية

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غدا.. حفل فريق «أندروميدا» على مسرح مكتبة الإسكندرية غدا.. حفل فريق «أندروميدا» على مسرح مكتبة الإسكندرية

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تنظم مكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا لفريق «أندروميدا» في تمام الثامنة والنصف مساء الثلاثاء، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر.

جدير بالذكر أن فريق «أندروميدا» من أقدم الفرق المصرية التي تخصصت في تقديم موسيقى الروك، وقد أسس الفريق عازف الكيبورد: عمرو حسن، وعازف الجيتار: إيهاب القلعي في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

يشتهر الفريق بتقديم الأغنيات الكلاسيك، والبروجريسف روك، والبلوز وبخاصةٍ ألبومات وأغاني فريق Pink Floyd، وقد حصلوا على جائزة أفضل فريق روك عام 1994 في مهرجان Roch In.

المصرى اليوم

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