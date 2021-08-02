طلاب الثانوية العامة علمي بالمنيا يختتمون امتحانات نهاية العام بالفرحة والابتهاج

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اختتم اليوم طلاب الثانوي العامة بالمنيا، «الشعبة العلمية» امتحانات نهاية العام الدراسي، بامتحان مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية ل «العلوم»، والرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل»، ل «الرياضيات» وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، وأفراح وابتهاج بانتهاء الامتحان، معلنين عن بهجتهم وفرحتهم بالتصفيق، والرقصات.

أعلن المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انتهاء الامتحانات ل «القسم العلمي» و«الادبي» ايضا، داخل 86 لجنة عامة، بينها 62 لجنة للنظام الجديد «التابلت»، و24 لجنة عامة للنظام القديم «المنازل والراسبين». مؤكدا على عدم رصد أي مخالفات أو حالات غش.