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طلاب الثانوية العامة علمي بالمنيا يختتمون امتحانات نهاية العام بالفرحة والابتهاج

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طلاب الثانوية العامة علمي بالمنيا يختتمون امتحانات نهاية العام بالفرحة والابتهاج طلاب الثانوية العامة علمي بالمنيا يختتمون امتحانات نهاية العام بالفرحة والابتهاج

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اختتم اليوم طلاب الثانوي العامة بالمنيا، «الشعبة العلمية» امتحانات نهاية العام الدراسي، بامتحان مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية ل «العلوم»، والرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل»، ل «الرياضيات» وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، وأفراح وابتهاج بانتهاء الامتحان، معلنين عن بهجتهم وفرحتهم بالتصفيق، والرقصات.

أعلن المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انتهاء الامتحانات ل «القسم العلمي» و«الادبي» ايضا، داخل 86 لجنة عامة، بينها 62 لجنة للنظام الجديد «التابلت»، و24 لجنة عامة للنظام القديم «المنازل والراسبين». مؤكدا على عدم رصد أي مخالفات أو حالات غش.

المصرى اليوم

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