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قد يقتل واحدا من كل 3 أشخاص.. تحذيرات من متحور جديد لكورونا

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قد يقتل واحدا من كل 3 أشخاص.. تحذيرات من متحور جديد لكورونا قد يقتل واحدا من كل 3 أشخاص.. تحذيرات من متحور جديد لكورونا

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حذر علماء بريطانيون من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، قادر على التسبب بوفيات بذات معدل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس»، والذي يقتل واحدا من كل ثلاثة أشخاص مصابين به.

ووفق العلماء فإن للمتحور تأثيرا أقل خطورة مقارنة بـ «ميرس» على كبار السن، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وفي ورقة بحثية نشرت الجمعة، حدد العلماء احتمال ألا يتأثر المتحور الجديد باللقاحات الحالية ضد فيروس كورنا المستجد، قائلين، إن ذلك «شبه مؤكد».

وأشارت الوثيقة التي أعدتها المجموعة الاستشارية العلمية البريطانية لحالات الطوارئ إلى أن القضاء على الفيروس المسبب لكوفيد-19، لن يكون سهلا، وبأن متحورات جديدة ستظهر دائما.

وقال خبراء المجموعة، إن المتحور الجديد قد يكون ناجما عن إعادة تركيب نوعين مختلفين جديدين من المتحورات، أو ناشئا عن المتحورات الموجودة حاليا مثل ألفا ودلتا، حسبما نقلت «سكاي نيوز» البريطانية.

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