إصابة 6 في حادث تصادم ببني سويف

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أصيب 6 أشخاص، الإثنين، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه المنيا بدائرة محافظة.

وعلى الفور، انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم، على عمرو عبد الحليم 32 سنة، ومقيم بمركز أهناسيا، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، ومحمد منير عزيز 38 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابًا بكدمات بالظهر، وسمر محمود سليمان 50 سنة، مقيمة بمحافظة أسيوط مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب محمد عثمان أحمد 27 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وخالد حسن أحمد 32 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وبخيته عبد الحميد أحمد 60 سنة، مقيمة بمحافظة أسيوط مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.