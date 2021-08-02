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تُلغي مسمى "السجون" وتُحَولها لـ"الحماية المجتمعية"

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مصر تُلغي مسمى "السجون" وتُحَولها لـ"الحماية المجتمعية" تُلغي مسمى "السجون" وتُحَولها لـ"الحماية المجتمعية"
استحدثت 4 قطاعات جديدة لتطوير الأداء داخل المنظومة الأمنية

مصر تُلغي مسمى

قامت وزارة الداخلية المصرية، بتغيير مسمى قطاع السجون؛ ليصبح باسم "الحماية المجتمعية".

وبحسب موقع "المصري اليوم" القاهري، بدأت وزارة الداخلية، صباح أمس الأحد، تنفيذ حركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة على مستوى الجمهورية، في كافة قطاعات وإدارات ومديريات الأمن، عقب حركة الشرطة 2021 التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ولفتت إلى أن من أبرز ملامح الحركة، تغيير مسمى قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، وتحول مسمى السجين إلى نزيل.

وأشار الموقع إلى أن وزارة الداخلية استحدثت 4 قطاعات جديدة؛ "بهدف تطوير والارتقاء بالأداء الأمني داخل المنظومة الأمنية"، وكذلك "تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض لتتواكب مع خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التي تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية".

وعدّلت الداخلية المصرية أيضًا مسميات بعض القطاعات؛ منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وكذلك غيّرت الداخلية قطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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