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بعد 36 عامًا قضاها بـ"تعليم الطائف".. المعلم "عبدالله الصواط" في ذمة الله

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بعد 36 عامًا قضاها بـ"تعليم الطائف".. المعلم "عبدالله الصواط" في ذمة الله بعد 36 عامًا قضاها بـ"تعليم الطائف".. المعلم "عبدالله الصواط" في ذمة الله
من أوائل خريجي كلية الشريعة بجامعة أم القرى.. وأبناؤه يتلقون العزاء هاتفيًّا

بعد 36 عامًا قضاها بـ

انتقل إلى رحمة الله تعالى المعلم والمربي الفاضل "عبدالله بن عابد الصواط"، بعد أن قضى عمره معلمًا في التعليم بالطائف بمختلف المراحل الدراسية لمدة 36 عامًا.

و"الصواط" هو من خريجي دار التوحيد في محافظة الطائف، ومن أوائل الخريجين في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، وهو والد أستاذ الدراسات العليا وعضو المجلس العلمي بجامعة أم القرى، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور محمد بن عبدالله الصواط، ووالد "أحمد" رائد النشاط التربوي بتعليم الطائف، و"ماضي" مشرف بإدارة التحول الرقمي بوزارة التعليم، و"عبدالرحمن" معلم بمدينة الطائف، والمهندس "عمر" مهندس الشبكات بمستشفى قوى الأمن.

ويُستقبل العزاء بالاتصال والواتساب على جوالات أبنائه؛ نظرًا للظروف الحالية.

رحم الله المعلم "الصواط" وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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