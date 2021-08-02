نقيب الفلاحين يكشف 10 مزايا لتطبيق «هدهد».. تعرف عليها

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أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، بالتطبيق الذكي على الهاتف المحمول «هدهد» والذي تسعي وزارة الزراعة لإطلاقه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، للتواصل مع الفلاحين ومساعدتهم في حل مشاكلهم باستخدام الذكاء الاصطناعي وتزويدهم بأحدث المعلومات الزراعية عن المحاصيل المختلفة.

وقال محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن الحكومة المصرية ممثله في وزارة الزراعة،تسعي دائما لابتكار احدث الأساليب العلمية المتقدمة للتيسير على الفلاحين والمزارعين، لافتًا إلى أن تطبيق هدهد الذي سوف تطلقه الوزارة خطوة جيدة لخلق قناة اتصال تفاعلية بين وزارة الزراعة والمزارعين من جهة، وبين المزارعين المتباعدين جغرافيًا من جهة أخرى، ويهدف لتمكين المزارعين من الحصول على التوصية والتوجيه السليم لما يواجهه من مشكلات بسهولة.

وأوضح نقيب الفلاحين في تصريحات له اليوم الاثنين، أن تطبيق «هدهد» يمتاز بـ10 مزايا لخدمة الفلاح، حيث تتلخص في الآتي:

1- مشروع هدهد مساعد ذكي لتوفير الدعم الخدمي للمزارع تقنيات الذكاء الاصطناعى.

2- لأول مرة في القطاع الزراعي تأسيس وحدة للتحول الرقمي

3- يتابع المشروع التغيرات المناخية والتقلبات الخاصة بالأسعار.

4- يصدر التوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية، والتخطيط والمتابعة للإنتاج واستهلاك المياه.

5- تم تدريب وتأهيل 8000 مستخدم في الجمعيات الزراعية على استخدام المشروع.

6- يوفر المشروع محتوي خدمي رقمي تهم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

7-تدريب حوالي 2500 موظف على أعمال التحول الرقمي تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

8- رقمنة وفهرست حوالي 2.8 مليون مستند وجارٍ ربطها بالأرشيف الإلكتروني المستخدم بالعاصمة الإدارية.

9- تقديم الدعم الفني بشكل استباقي للاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح.

10- تقوم الاتصالات ايضا بمراجعة موقف إطلاق البوابة الإلكترونية للوزارة والمرحلة الأولى من خدمات الوزارة المميكنة من أجل تلبية احتياجات المستفيدين في أي مكان وعلى مدار الساعة.