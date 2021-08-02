إزالة 4 حالات تعدي على أرض زراعية بإسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة انواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد .. وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 3 حالات مخالفة بمساحة ٣ قيراط عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون وذلك بناحية اصفون حوشة 72 و 60 و 3 إصلاح زراعي وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

كما قامت الوحدة المحلية بكومير بإزالة حالة مخالفة بمساحة قيراط عبارة عن تعدى بالحجر وذلك بحوض المحرزيه ناحية كومير مقامة على ارض زراعية دون سند من القانون وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

وشارك في الحملة صباح منصور نائب رئيس المركز وعلى عبد الرازق رئيس قرية أصفون وصالح غانم رئيس قرية كومير وبالتنسيق مع قسم التنظيم ومهندسي الوحدة الزراعية.

من جانبه، شدد رئيس المركز على اجهزته التتفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.