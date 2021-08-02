أخبار عاجلة

مصطفى الفقي يفتتح معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الـ16 -
الحكم على متهم بـ«خلية بولاق الدكرور» 30 أغسطس -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«أحداث عنف المطرية» إلى 12 أغسطس -
زيادة عدد الرحلات الروسية من موسكو إلى الغردقة بدءا من 27 أغسطس -
التموين: ضخ 231 مليون جنية عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو الماضي -
«زقاق المدق» برؤية عصرية على مسرح محمد عبدالوهاب -
مخرج «خديجة» : الفيلم يناقش العنف المجتمعي ضد الأم -
تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش .. تفوق أحمر كاسح -
الملك يوجه بمعالجة جرحى انفجار عكار في الأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير فرنسي يؤكد ارتفاع سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا": عُدلت لمكافحة المتحورات

Print
وزير فرنسي يؤكد ارتفاع سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا": عُدلت لمكافحة المتحورات وزير فرنسي يؤكد ارتفاع سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا": عُدلت لمكافحة المتحورات
قال: "الثمن سيكون أعلى بقليل ليس على الاتحاد الأوروبي وحده بل على جميع المشترين"

وزير فرنسي يؤكد ارتفاع سعر لقاحي

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الاثنين، أن شركتي فايزر وموديرنا للأدوية ستزيدان ثمن لقاحيهما ضد وباء كوفيد-19 بعد تعديلهما لمكافحة متحورات الفيروس؛ مؤكدًا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "فاينانشل تايمز".

وقال "كليمان" متحدثًا لإذاعة راديو فرانس إنترناسيونال: "يجب أن ننظر إلى كل ذلك بطريقة عقلانية"، مضيفًا: "علينا أن نحرص بالطبع على ألا يتم خداعنا؛ بل أن نتوصل إلى عقود أكثر تطلبًا مع منتجات أكثر تكيفًا على الأرجح مع المتحورات".

ووفق "الفرنسية" رأى أن "الثمن سيكون أعلى بقليل ليس على الاتحاد الأوروبي وحده، بل على جميع المشترين".

وكشفت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية الأحد بعدما اطلعت على العقد المبرم مع الاتحاد الأوروبي، أن ثمن لقاح فايزر سيرتفع من 15.5 يورو إلى 19.5 يورو؛ فيما سيرتفع ثمن لقاح موديرنا من 19 يورو إلى 21.5 يورو.

وأضاف كليمان بون: "يجري العمل على تكييف (اللقاحات) للمتحورات، هذا مطلوب في العقود الجاري التفاوض عليها. كما نطلب أن يتم تصنيع القسم الأكبر من الإنتاج أي حوالى 300 من مكونات اللقاح على الأراضي الأوروبية".

وتتزامن زيادة السعر هذه مع تصاعد المخاوف حيال تفشي المتحورة دلتا، بينما أفادت دراسات عن فاعلية لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا في مكافحة هذه النسخة من الفيروس.

وحصل الاتحاد الأوروبي بموجب برنامج الشراء المشترك للقاحات، على 330 مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك، و100 مليون جرعة من أسترازينيكا و50 مليون جرعة من موديرنا و20 مليون جرعة من جونسون أند جونسون.

وتوقّعت مختبرات فايزر في نهاية يوليو، أن تبلغ قيمة مبيعاتها من اللقاح ضد كوفيد 33.5 مليار دولار (28.23 مليار يورو)؛ مما يفوق بكثير توقعاتها قبل شهرين البالغة 26 مليار دولار (21.91 مليار يورو)، أما موديرنا؛ فتوقعت في مايو مبيعات سنوية من اللقاح بقيمة 19.5 مليار دولار (16.43 مليار يورو).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل

"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"

لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"