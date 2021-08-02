موسم عنيزة للتمور يفتح أمام الشباب فرصاً تجارية

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لجنة مختصة تتولى قيد أسماء الراغبين في المشاركة

منح موسم عنيزة للتمور هذا الموسم، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، والمقام في المدينة الغذائية بالمحافظة، الفرصة للشباب للاستفادة من موسم التمور هذا العام، وخوضهم مشاريعهم الناشئة.

وقال المدير التنفيذي للموسم عادل بن يحيى الرشيد: هذا الموسم قدّم للشباب فرصة المشاركة الجادة في عمليات البيع والشراء للتمور الجيدة بالسعر المناسب وبيعها بالتجزئة، سواءً داخل عنيزة أو خارجها، حيث تقوم لجنة مختصة بقيد أسماء الراغبين في المشاركة، ومن ثم يتم الدخول في المزاد بصحبتهم، ودفع القيمة من قِبل اللجنة وتسليم التمور لهم.

وأضاف: اللجنة المختصة تقدم الدعم للشباب، وتهيئة جميع الجوانب التي تضمن لهم سهولة عملهم، والمكسب الجيد الذي يشجعهم على الاستمرار، واكتساب الخبرة.