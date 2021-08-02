أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب مهيمن يتأهل لنصف نهائي الغطس 3 أمتار منصة متحركة

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تأهل مهاب مهيمن، لاعب المنتخب الوطنى للغطس إلى نصف نهائي منافسات الغطس من منصة متحركة 3 أمتار، بدورة الألعاب الأولمبية.

وحصل مهاب على 422.75 نقطة بعد 6 محاولات ضمن أفضل 18 لاعبًا في الترتيب العام، حيث احتل المركز 12 ليتأهل لنصف النهائي.

وحقق مهاب، 77.50 نقطة في المحاولة الأولى، و66.30 نقطة في المحاولة الثانية، و79.20 في المحاولة الثالثة، و54.25 نقطة في المحاولة الرابعة، و69.00 نقطة في المحاولة الخامسة، و76.50 نقطة في المحاولة السادسة.

وكان مهاب مهيمن قد تأهل لأولمبياد طوكيو بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد في منافسات الغطس 3 أمتار سلم.

وبدأ البطل المصري، ممارسة الغطس في سن التاسعة بنادي الزمالك، وشارك في العديد من البطولات، وهو الحاصل على فضية أولمبياد الشباب عام 2014 بمنافسات الزوجي المشترك.

وشارك مهاب مهيمن في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، حيث احتل المركز 28 والأخير بمجموع 305.5 نقطة، ولم يستطع التأهل للدور التالي، وحصلت مصر حتى الآن على ميداليتين برونزيتين عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة، ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.