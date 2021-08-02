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بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة تضبط 1412 قضية متنوعة

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بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة تضبط 1412 قضية متنوعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى،وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1412) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا ضبط 7٫87 طن «لحوم – كبدة – دواجن» غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية في الجيزة.
كما تم ضبط (1٫1 طن «أسماك») غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية في الشرقية.
كما ضبط 10 طن «دقيق فاخر – سكر- شيكولاتة» معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لإدخالها في تصنيع الحلويات، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع (المدير المسؤول عن مصنع حلويات «دون ترخيص») بالقاهرة.
كما تم ضبط 2،3 طن «أرز أبيض – مكرونة» معبأة داخل عبوات وأجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بالمنوفية.
كما تم ضبط 1،82طن سكر – 312 عبوة زيت تموينى تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن محل بدال تموينى بالقاهرة.
كما تم ضبط (5 طن «منظفات صناعية متعددة الأغراض») بدون مستندات وبدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر البالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية.
كما تم ضبط (21،750 ألف قطعة مستلزمات طبية «كمامة – ماسحة كحولية») بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر البالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بالقاهرة.
كما تم ضبط (6 طن «أسمدة زراعية») معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية.

المصرى اليوم

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