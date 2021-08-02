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.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا

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بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا .. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا
كثيرون تواجدوا للمشاهدة رغم خطر الغبار الكثيف الناجم عن الهدم

بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا

أظهر مقطع لحظة هدم أربعة أبراج تبريد بارتفاع 300 قدم، في محطة "إيجبورو" للطاقة، في شمال يوركشاير بإنجلترا.

وتقرر إيقاف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالفحم في عام 2018، وهدمت أربعة من أبراجها الثمانية، التي يتألف كل منها من نحو 11 ألف طن من الخرسانة المسلحة.

ووفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ انتشر كثيرون في الحقول حول الموقع، لمشاهدة عملية الهدم، رغم تعرضهم لاستنشاق الغبار الكثيف الناجم عن تحطيم الأبراج.

يُشار إلى أن محطة توليد الكهرباء التي تبلغ طاقتها 200 ميغاواط، تعود إلى عام 1967، حيث بدأت، منذ ذلك التاريخ، في توفير الطاقة، وهناك أكثر من 300 شخص يعملون فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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