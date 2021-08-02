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نتائج مخيبة للامال للمصارعة المصرية فى الأوليمبياد

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نتائج مخيبة للامال للمصارعة المصرية فى الأوليمبياد نتائج مخيبة للامال للمصارعة المصرية فى الأوليمبياد

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ودعت إيناس خورشيد، لاعبة المصري للمصارعة، منافسات دورة الألعاب الأولمبية، اليوم الاثنين، عقب خسارتها أمام الألمانية "أنا كارمن" بنتيجة 7-0، في منافسات ثمن النهائي.

وخرجت إيناس من المنافسات بشكل رسمي، بعد خسارة الألمانية في ربع النهائي أمام الأوكرانية "ألا شيركاسوفا"، بنتيجة 6-0، لتفقد المصرية فرصة دخول دور الترضية، واللعب على الميدالية البرونزية.

وشهدت أيضا منافسات اليوم الأول للمصارعة، توديع الثلاثي المصري عبد اللطيف منيع وسمر حمزة وهيثم فهمي المنافسات من دور الـ16،كما خسروا جميعا فرصة اللعب على الترضية والميدالية البرونزية، بعد هزيمة منافسيهم في الأدوار المتقدمة.

ولم تنجح حتى الآن سوى في حصد ميداليتين برونزيتين، عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

المصرى اليوم

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