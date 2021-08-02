الداخلية تكشف ملابسات سرقة «شرطة مزيفة» لسيارة بداخلها كمية من السجائر في القاهرة

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كشفت أجهزة الامن بالقاهرة ملابسات سرقة سيارة بداخلها كميات من السجائر في الزاوية الحمراء، أفادت التحريات ان 4 متهمين وراء الواقعة انتحلوا صفة ضباط شرطة، وتم ضبطهم وتولت النيابة التحقيق.

كان رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي بلاغا من (تاجرى سجائر) بأنهما أثناء سيرهما بسيارة نقل قيادة أحدهما مُحملة عليها كمية من السجائر بإجمالى (50 خرطوشة مختلفة الأنواع)، إستوقفهما (4) أشخاص إدعوا بأنهم رجال شرطة وإستولوا منهما على مبلغ مالى والسيارة المشار إليها ولاذوا بالفرار.

وفى وقت لاحق تلقى أحد الأشخاص عليهما إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص وأخبره بأن السيارة المستولى عليها متواجدة بأحد الشوارع وعقب توجههما للمكان اعثرا على السيارة وتبين خلوها من حمولتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص )، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقر أحد المتهمين بأنه نظراً لطبيعة عمله في تجارة السجائر وعلمه بثراء المجنى عليهما إختمرت في ذهنه فكرة سرقتهما وفى سبيل ذلك إتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة.

واضاف: قام بإستدراج المجنى عليهما للمنطقة محل البلاغ بدعوى رغبتهم في شراء كمية من السجائر وفور وصولهما قام باقى المتهمين بإسيقافهم وإستولوا على السيارة ولاذوا بالفرار وعقب ذلك إستولوا على حمولة السيارة بالكامل وقاموا بتحميلها على سيارة أخرى«ميكروباص» تصادف مرورها من مكان الواقعة.

وتابع: قمنا بالتصرف في الحمولة بالبيع، وتم بإرشادهم ضبط السجائر المستولى عليه لدى عميلهم (تاجر سجائر «حسن النية») وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات البيع وأقر بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين وإتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.