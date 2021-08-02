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القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع «مستقبل »‏

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القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع «مستقبل مصر»‏ القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع «مستقبل »‏

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استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات ‏قومية وتنموية عملاقة، نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة من ‏مختلف الكليات والتخصصات للمشروع القومي «مستقبل » .‏

‏ بدأت الزيارة بشرح عن أهمية ودور المشروع في تنمية المجال الزراعي المصري، كما استمع ‏الطلاب لشرح تناول عددا من أساليب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، أعقبه قيام الطلاب بجولة ‏تفقدية للمشروع وذلك لمتابعة جميع مراحل التنفيذ وأعمال التطوير التي شهدها خلال الفترة ‏الأخيرة، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي مميز فضلاً عن موقعه القريب من موانئ التصدير ‏والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية، مما سيتيح إمكانية التسويق للمنتجات الزراعية على مستوى ‏واسع وتعزيز الإنتاج الزراعي المصري.‏

ويعد مشروع «مستقبل مصر» أحد أهم المشروعات الزراعية في مجال استصلاح الأراضي ‏والإنتاج الزراعي والتى من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والذى روعى في تنفيذه استخدام أحدث النظم الزراعية وتكنولوجيا الرى الحديثة والمتطورة بالعالم، كما يهدف المشروع ‏لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لسد الفجوة الغذائية بالسوق المحلية وتقليل استيراد المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها من الخارج، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل ‏للشباب المصري.‏

‏تأتي تلك الزيارة تأكيدًا على دور القوات المسلحة في التعريف بما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية ‏عملاقة على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتي من شأنها خدمة الاقتصاد القومي المصري.‏

القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع "مستقبل مصر"
القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع "مستقبل مصر"
القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع "مستقبل مصر"

المصرى اليوم

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