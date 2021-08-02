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استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات ‏قومية وتنموية عملاقة، نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة من ‏مختلف الكليات والتخصصات للمشروع القومي «مستقبل مصر» .‏

‏ بدأت الزيارة بشرح عن أهمية ودور المشروع في تنمية المجال الزراعي المصري، كما استمع ‏الطلاب لشرح تناول عددا من أساليب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، أعقبه قيام الطلاب بجولة ‏تفقدية للمشروع وذلك لمتابعة جميع مراحل التنفيذ وأعمال التطوير التي شهدها خلال الفترة ‏الأخيرة، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي مميز فضلاً عن موقعه القريب من موانئ التصدير ‏والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية، مما سيتيح إمكانية التسويق للمنتجات الزراعية على مستوى ‏واسع وتعزيز الإنتاج الزراعي المصري.‏

ويعد مشروع «مستقبل مصر» أحد أهم المشروعات الزراعية في مجال استصلاح الأراضي ‏والإنتاج الزراعي والتى من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والذى روعى في تنفيذه استخدام أحدث النظم الزراعية وتكنولوجيا الرى الحديثة والمتطورة بالعالم، كما يهدف المشروع ‏لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لسد الفجوة الغذائية بالسوق المحلية وتقليل استيراد المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها من الخارج، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل ‏للشباب المصري.‏

‏تأتي تلك الزيارة تأكيدًا على دور القوات المسلحة في التعريف بما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية ‏عملاقة على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتي من شأنها خدمة الاقتصاد القومي المصري.‏

القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع "مستقبل مصر"

القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع "مستقبل مصر"