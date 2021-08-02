اتخاذ الاجراءات القانونية ضد بناء مخالف على مساحة 400 متر بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وقال العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه أثناء المرور اليومي، تم رصد مخالفة تعدي بالبناء بدون ترخيص من السلطة المختصة بمنطقة نجع العتامين بجوار الشيخ فاضل، عبارة عن أسوار وقواطيع من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 400 م، وتمت الإزالة في المهد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب قطعة الأرض.

شارك في الحملة نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وشعبان طايع رئيس حي المطار، وشعبان ابو المجد نائب رئيس الحي، واحمد محمود دياب مشرف متابعة ميدانية، ومحمد صالح وطارق محمدحامد مشرفي الإدارة الهندسية.

وناشدت رئاسة مدينة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.