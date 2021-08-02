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ضبط بحوزتهما نصف طن بانجو.. القبض على 2 بالاسماعيلية بتهمة الاتجار في المخدرات

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ضبط بحوزتهما نصف طن بانجو.. القبض على 2 بالاسماعيلية بتهمة الاتجار في المخدرات ضبط بحوزتهما نصف طن بانجو.. القبض على 2 بالاسماعيلية بتهمة الاتجار في المخدرات

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط نصف طن من مخدر البانجو مع اثنين من العناصر الإجرامية في الإسماعيلية، وتولت النيابة التحقيق.
قالت الداخلية: «تمكنت قوات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( سائق سيارة ربع نقل ثلاجة، وعاطل، مقيمين بالإسماعيلية ) حال قيامهما بمحاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بمنطقة شرق النفق دائرة قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.. وبحوزتهما 190 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى نصف طن تقريباً مخبأة داخل ثلاجة السيارة».
وأضافت: «بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

المصرى اليوم

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