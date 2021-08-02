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"نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة

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"نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة "نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة
من الأسر المستفيدة من الجمعية في الفئة العمرية من 23 حتى 40 سنة

أعلنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرّمة، برنامجها "جاهز" لتوظيف الشباب والفتيات في قطاع الضيافة، الذي يستهدف تأهيل 30 شاباً وفتاة من الأسر المستفيدة من الجمعية في الفئة العمرية من 23 حتى 40 سنة على الجدارات المحدّدة لتوظيفهم في مجال الضيافة.

وأكّد المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن سعد الجهني؛ أن البرنامج ينفّذ بالتعاون مع "الإسكان التنموي" و"باب رزق جميل"، برعاية من مؤسسة الراجحي الإنسانية، مشيراً إلى أن البرنامج يُعدّ إحدى إستراتيجيات الجمعية لتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، بهدف تحقيق أحد أهم مضامين رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحويل المستفيد من واقع الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، ودعم المبادرات التي تسهم في ضمان استدامة التوظيف والتأهيل للجميع.

وأوضح الجهني؛ أن البرنامج الذي ينطلق في السابع من أغسطس، ويستمر حتى الثامن عشر من سبتمبر 2021، يشتمل على ورش عمل تركز على أخلاقيات العمل، والتميز في خدمة العملاء، وحقوق الموظف وواجباته، والإتيكيت في خدمة الطلبات، إضافة إلى لقاءٍ مع موظفٍ ناجح "قصة نجاح مُلهمة"، وزيارات ميدانية تطبيقية لبعض المطاعم والمقاهي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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