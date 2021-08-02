رفع كفاءة الحدائق وزيادة المساحات الخضراء فى الطريق المؤدي لمطار الأقصر

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طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الإثنين، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، وفي إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء بها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

قام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر بجولة ميدانية لطريق المطار الرئيسي، برفقته المهندس عبدالحكيم محمد أبوالمجد مدير إدارة الحدائق والبساتين، وهدية ثابت مدير إدارة النظافة والتجميل، وذلك لإعداد رؤية برفع كفاءة الحدائق الموجودة بالشارع وزيادة نسبة المزروعات والنباتات بها وتهذيب المساحات الخضراء .

وأثناء الجولة التفقدية لاحظ رئيس مدينة الأقصر تواجد بعض الكتل الخرسانية أعلى الرصيف بجوار الجدارية المواجهة لميناء الأقصر الجوي ووجة بازالتها ورفعها وزراعة بعض الأشجار كبديل لها .

كما أكد «لطفي» أن الهدف من تواصل الأعمال بصورة مستمرة لشارع المطار الرئيسي، وذلك لإعداد رؤية تناسقية خضراء ووضع استراتيجية مستقبلية لزيادة الرقعة الخضراء وتوفير مسطحات خضراء مزروعة بالأشجار .