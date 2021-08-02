«التنمية الصناعية» تدرس تقديم تسيرات للمستثمرين في سداد أقساط الأراضي

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زار اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الإثنين، المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، وذلك على رأس فريق عمل فنى من مهندسى الهيئة، حيث عقد اجتماع موسع مع مستثمرى المنطقة تناول استعراض مطالب اصحاب الاراض الصناعية بالمنطقة والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجههم لاقامة مصانعهم.

وقال «الزلاط» إن هذا اللقاء يأتي في ضوء تكليفات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشان تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية في اطار مساعي الوزارة والهيئة لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم لتعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد.

وأضاف أن الاجتماع استهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين الحاصلين على اراض صناعية جنوب الرسوة منذ عام 2018 وعددهم ٤٥ مستثمر والذين تم منحهم مهلة لحين اكتمال المرافق بالمنطقة والتي تم استكمالها مارس الماضي، مشيراً إلى انه اصبح على الحاصلين على الاراضي البدء في اجراءات انشاء مصانعهم واستخراج التراخيص اللازمة بدءا بتراخيص البناء.

وفى هذا الإطار، طالب عدد من المستثمرين بمزيد من التيسيرات في الاقساط على الاراضي وتعديل الجدول الزمني للاستفادة المثلى من قرار رئيس الوزراء والخاص بتخفيض الفائدة على اقساط الاراضي الصناعية إلى ٧% حتى عام ٢٠٢٢، مؤكدًا أن الهيئة ستدرس هذا الطلب والحلول القانونية المتاحة، مشيراً إلى قيام الهيئة بدراسة طلب المستثمرين برفع القدرة الكهربائية من 150 وات إلى 250 وات.

وأوضح رئيس الهيئة في سياق كلمته خلال اللقاء ان استراتيجية الحكومة تهدف إلى تحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي انتاجي دعما للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة.

وأشار إلى أن جهود الدولة في هذا الشأن تضمنت تطوير وترفيق المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة المقامة على مساحة اجمالية ٣٥٦ فدان لتكون احد المحاور التنموية الصناعية في مصر، مشيراً إلى ان اعمال الترفيق انتهت بالكامل تقريبا بنسبة تصل إلى ٩٥%، ويتبقى الشبكات الداخلية والتي سيتم الانتهاء منها بالكامل بالتزامن مع بدء المستثمرين في اعمال الانشاءات حيث تم ضخ ٣٥١ مليون جنيه لاستكمال الترفيق بالمنطقة.

كما اشار اللواء الزلاط إلى قيام الهيئة بانشاء اول مجمع للصناعات الصغيرة بالمحافظة بمنطقة جنوب الرسوة على مساحة اجمالية تبلغ ١٨١ الف م2 حيث تم طرح 118 وحدة صناعية في اطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وانشاء مجمعات صناعية بكافة محافظات الجمهورية «مصنعك جاهز بالترخيص» يشمل انشطة صناعات غذائية وكيماوية وغزل ونسيج ،و تتراوح مساحة الوحدات بالمجمع بين ٤٢٠ م٢، ١٠٨٠ م٢، موضحا ان المجمع تم تخصيص وحداته بالكامل للمستثمرين بالتعاون مع المحافظة في اطار بروتوكول التعاون الموقع معها.

وكشف رئيس التنمية الصناعية ان المجمع يستوعب مايقرب من الفي عامل من ابناء المحافظة، مشيرا إلى ان نجاح المجمع في بورسعيد في جذب صغار المستثمرين يعد دافعا مشجعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والاراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.

ولفت إلى ان الهيئة على اتم الاستعداد لتقديم كافة اوجة المساندة والمشورة لاصحاب المصانع للبدء فورا في انشاء خطوط انتاجهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية، وتفعيل دور فروع الهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات الاجرائية، مؤكدا في الوقت ذاته على عدم سماح الهيئة بتسقيع الاراضي الصناعية أو الاتجار بها باي شكل من الاشكال.