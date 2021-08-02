رفع 51 طن مخلفات فى حملات نظافة بمركز إسنا بالأقصر

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شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، الإثنين، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 19 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع البحر وترعة أصفون ومنطقة صلاح الدين .

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحي حافظ مدير قسم النظافة فؤاد سالم مدير الحملة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الدير برئاسة ابوعوف الغفى برفع 9 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية الدير وبجوار العمارات السكنية طريق مصر اسوان .

بينما قامت الوحدة المحلية لقرية النمسا برئاسة محمد عشري برفع 15 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بجوار مجمع المدارس والوحدة الصحية ومدخل القرية .

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية الشغب برئاسة عزيزة محمد ادم من رفع 8 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة من جانبي الطريق السريع مصر أسوان ومدخل القرية.