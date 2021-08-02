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بدء تشغيل أول 20 توربينًا من مشروع «غرب بكر» لطاقة الرياح برأس غارب

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بدء تشغيل أول 20 توربينًا من مشروع «غرب بكر» لطاقة الرياح برأس غارب بدء تشغيل أول 20 توربينًا من مشروع «غرب بكر» لطاقة الرياح برأس غارب

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أعلنت شركة «ليكيلا» للطاقة، الإثنين، بدء تشغيل أول 20 توربينًا في مشروع غرب بكر لطاقة الرياح، مما يعني أن مزرعة الرياح أصبحت الآن توفر الطاقة لشبكة الكهرباء في .

ويعد تشغيل التوربينات العشرين الأولى إنجازًا هامًا في مسار المشروع، حيث يعني هذا الحدث أن مشروع غرب بكر لطاقة الرياح بدأ بإنتاج طاقة نظيفة بقدرة 250 ميجاوات إلى مصر، مما يجعله يتقدم خطوة إلى مرحلة الاكتمال.

ويقع مشروع غرب بكر لطاقة الرياح على بعد 30 كيلو مترًا شمال غرب رأس غارب، ومن المقرر أن يدخل حيز التشغيل الكامل بحلول نهاية عام 2021. وقد تم البدء في بناء المشروع في سبتمبر 2019، بينما تم تركيب التوربينات الأولى في نهاية شهر ديسمبر 2020، ويعتبر المشروع جزءا من مخطط المصرية للبناء والتملك والتشغيل (BOO)، حيث تسعى الحكومة لتحقيق هدفها المتمثل في توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، وستقوم توربينات المشروع بتوليد أكثر من 1000 جيجاوات ساعة سنوياً ورفع الطاقة الكهربائية المنتجة من طاقة الرياح بنسبة 18% لمدة 20 عامًا، وأيضًا سيقوم المشروع بتخفيض أكثر من 550.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

المصرى اليوم

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