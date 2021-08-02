أخبار عاجلة

الملك يوجه بمعالجة جرحى انفجار عكار في الأردن -
لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني -
استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل -
"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب -
لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر" -
السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا -
بدء الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية العام الدراسي المقبل -
حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة -
بيراميدز والجونة مباشر الآن -
مباشر بيراميدز والجونة لحظة بلحظة الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق

Print
تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق
قال: متوقع اليوم أن تستمر الاحتمالات لهطول الأمطار المتفرقة على مواقع عدة

تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية؛ قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من جنوبي منطقة الرياض؛ تشمل الأفلاج ووادي الدواسر وشرقي منطقتي عسير والباحة، وقد تبلغ شرقي نجران.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تستمر الاحتمالات لهطول الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد حتى منطقة #مكة".

وتابع: "درجة الحرارة عادة في #أغسطس في #الرياض؛ متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يراوح بين 42 و43 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 40م، أو تتجاوز 45م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يراوح بين 29 و30م، ونادراً ما تنخفض عن 26م أو تتجاوز 33م".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل

"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"

لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"