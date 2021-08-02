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"مركز تفشٍّ في آسيا".. إندونيسيا إلى ذروة "موجة كورونا الفتاكة"!

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"مركز تفشٍّ في آسيا".. إندونيسيا إلى ذروة "موجة كورونا الفتاكة"! "مركز تفشٍّ في آسيا".. إندونيسيا إلى ذروة "موجة كورونا الفتاكة"!
فيما أكد وزير الصحة "صادقين" أن معظم من توفوا لم يتلقوا التطعيم

قال وزير الصحة الإندونيسي، بودي غونادي صادقين، اليوم الاثنين: إن الموجة الثانية الفتاكة من إصابات في البلاد تجاوزت الذروة.

وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"؛ فإن هذه الموجة تسببت في أن تصبح إندونيسيا مركز تفشي كوفيد-19 في آسيا.

وشهدت البلاد خلال الشهر الماضي ارتفاعًا كبيرًا في حالات كورونا مع انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى؛ مما أثقل كاهل المستشفيات ودفع الوفيات بسبب المرض لمستويات قياسية.

وقال الوزير بودي غونادي صادقين، خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت: "يمكننا بالفعل ملاحظة تجاوز الذروة خاصة في مناطق في جاوة"؛ مشيرًا إلى أكثر الجزر الإندونيسية اكتظاظًا بالسكان.

وأضاف الوزير الإندونيسي قائلًا: "بدأ التحسن في الظهور".

وأسفر انتشار السلالة دلتا التي رصدت للمرة الأولى في الهند، عن ارتفاع عدد إصابات كوفيد-19 في إندونيسيا إلى مستويات قياسية، وسجلت البلاد عددًا قياسيًّا يوم 15 يوليو، بلغ 56757 إصابة، كما قفزت الوفيات يوم 27 يوليو لتسجل 2069.

وذكر وزير الصحة أنه ينبغي على التعلم من خبراتها والعمل بوتيرة أسرع لضمان احتواء انتشار الفيروس خارج جاوة بدرجة كافية.

وسجلت إندونيسيا ما يربو على 3.4 ملايين إصابة و95 ألف وفاة؛ لكن خبراء الصحة العامة يشيرون إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر عدة مرات على الأرجح.

وقال الوزير الإندونيسي اليوم: إن معظم من توفوا بالمرض لم يتلقوا التطعيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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