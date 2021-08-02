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تحرير 25 محضرًا في حملة تموينية على محال مدينة بلطيم

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تحرير 25 محضرًا في حملة تموينية على محال مدينة بلطيم تحرير 25 محضرًا في حملة تموينية على محال مدينة بلطيم

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قامت مدينة مصيف بلطيم برئاسة العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية من إدارة والإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري، الإثنين، بشن حملة تموينية بكافة أنحاء المدينة، لضبط التجار المتلاعبين.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٥ محضرًا منهم ١٣ محضر تموين، و١٢ محضر صحة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بشهادة صحية، ومحاضر نظافة عامة لبعض المحال بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم ومنع أي تجاوزات.

وأكد رئيس مدينة مصيف بلطيم أنه لن يسمح بأي تلاعب في الأسعار والسلع الغذائية.

المصرى اليوم

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