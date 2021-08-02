وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎ (صور)

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وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة (‏S-44) من طراز (209 / 1400) ألمانية ‏الصنع قادمة من ميناء «كيل» بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصري، ويمثل إنضمام ‏الغواصة (‏S-44) تعزيزًا لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الإقتصادية ‏بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحرى وبما يعزز من ‏تحقيق الأمن والإستقرار والسلم في المنطقة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى أستلمت ‏مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، ‏مما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ‏المانيا الاتحادية.‏‏

ويمثل إقتناء الغواصة (‏S-44) ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم في ‏رفع تصنيفها عالميًا.

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته أثناء الإحتفال بوصول ‏الغواصة (‏S-44) إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية تواصل سعيها لإمتلاك أحدث نظم ‏التسليح البحرى لتظل على العهد دائماً في حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجهًا ‏الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح ‏للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية.‏

‏حضر مراسم الإستقبال عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من قدامى قادة القوات البحرية، ‏والسفير الألمانى بالقاهرة، والملحق العسكري الألماني بالقاهرة، وعدد من طلبة الكلية البحرية ‏وكلية الدفاع الجوي وعدد من طلبة جامعة الأسكندرية، وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطنى ‏محافظة الإسكندرية.‏

وشهدت سواحل مدينة الأسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحرى ضم أكثر من خمسين ‏وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام شاهده ‏أعداد غفيرة من المواطنين وذلك إحتفالاً بوصول الغواصة (‏S-44).‏

وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎

وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎

وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎

وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎

وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎

وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎

وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎