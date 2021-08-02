أخبار عاجلة

الملك يوجه بمعالجة جرحى انفجار عكار في الأردن -
لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني -
استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل -
"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب -
لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر" -
السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا -
بدء الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية العام الدراسي المقبل -
حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة -
بيراميدز والجونة مباشر الآن -
مباشر بيراميدز والجونة لحظة بلحظة الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة

Print
"نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة "نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة
من الأسر المستفيدة من الجمعية في الفئة العمرية من 23 حتى 40 سنة

أعلنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرّمة، برنامجها "جاهز" لتوظيف الشباب والفتيات في قطاع الضيافة، الذي يستهدف تأهيل 30 شاباً وفتاة من الأسر المستفيدة من الجمعية في الفئة العمرية من 23 حتى 40 سنة على الجدارات المحدّدة لتوظيفهم في مجال الضيافة.

وأكّد المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن سعد الجهني؛ أن البرنامج ينفّذ بالتعاون مع "الإسكان التنموي" و"باب رزق جميل"، برعاية من مؤسسة الراجحي الإنسانية، مشيراً إلى أن البرنامج يُعدّ إحدى إستراتيجيات الجمعية لتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، بهدف تحقيق أحد أهم مضامين رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحويل المستفيد من واقع الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، ودعم المبادرات التي تسهم في ضمان استدامة التوظيف والتأهيل للجميع.

وأوضح الجهني؛ أن البرنامج الذي ينطلق في السابع من أغسطس، ويستمر حتى الثامن عشر من سبتمبر 2021، يشتمل على ورش عمل تركز على أخلاقيات العمل، والتميز في خدمة العملاء، وحقوق الموظف وواجباته، والإتيكيت في خدمة الطلبات، إضافة إلى لقاءٍ مع موظفٍ ناجح "قصة نجاح مُلهمة"، وزيارات ميدانية تطبيقية لبعض المطاعم والمقاهي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل

"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"

لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"