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كشفت مصادر بوزارة الداخلية، تفاصيل جديدة، في واقعة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «تيك توك» بتعدى سيدتين على مواطن في منطقة الحسين بالقاهرة.

قالت المصادر: «أن الأجهزة الأمنية فحصت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «تيك توك» لسيدتين تقومان بالتنمر على أحد الأشخاص، والتعدى عليه بالضرب بمنطقة الحسين بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة» .

وأضافت المصادر أنه «بإجراء التحريات وجمع المعلومات فقد توصلت جهود وحدة مباحث الجمالية إلى تحديد مرتكبتى الواقعة، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرتا بأنهما قامتا بالتعدى بالضرب على الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه بقصد المُزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».