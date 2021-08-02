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وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا

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وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا

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تفقدت الدكتورة هالة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، فور وصولها صباح اليوم الإثنين، في إطار زيارتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

ويرافق الوزيرة خلال زيارتها كل من الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت الدكتور محمد حساني بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأسوان بلقاح خلال شهر أغسطس الجاري، حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين وضيوف الكرام بالتزامن مع خطة الدولة لتنشيط السياحة والتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالحجر الصحي للتأكد من توافر مخزون كاف، كما راجعت الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة شددت على استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول البلاد للقادمين من الخارج إلا بعد مراجعة الحصول على شهادة (PCR) تفيد الخلو من الفيروس، أو الحصول على شهادة معتمدة تفيد تلقي الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية قبل 14 يومًا من الوصول للبلاد، مؤكدًا

مناظرة 17 ألفًا و 139 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي منذ بداية جائحة فيروس كورونا حتى اليوم.

وذكر "مجاهد" أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر والتي انطلقت بها المنظومة ١٦ من شهر فبراير الماضي.

وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا

المصرى اليوم

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