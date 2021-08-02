انتظام طلاب العلمي لأداء امتحان الجيولوجيا والتفاضل بلجان مدارس الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلاب العلمي للصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، الاثنين، في لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة الجيولوجيا، لطلاب علمي العلوم، والتفاضل والتكامل لعلمي رياضة، في آخر أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وتتم الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة، وقيام فرق الغش الإلكتروني بعمل إجراءات التفتيش وضبط الأجهزة المحمولة والسماعات التي تساعد على الغش.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية للمنهج المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.