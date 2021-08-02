أولمبياد طوكيو 2020..«متحولة جنسية» تثير الجدل عن مشاركتها

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حالة من الجدل أثارتها مشاركة الرباعة النيوزيلندية لوريل هوبارد، في أولمبياد طوكيو، كبيرا حول إحدى أكثر القضايا إثارة للانقسام في عالم الرياضة وهي التحول جنسياً، في وقت أشادت به اللجنة الدولية بخطوة تاريخية في الحركة الأولمبية.

ولكن كشفت عدد من التقارير الصحفية إن تواجدها مع باقي المشاركات في وزن +87 كجم على الصعيد العالمي أعاد الجدل، حول عدة قضايا أبرزها الأخلاقيات البيولوجية وحقوق الإنسان والعلوم والعدالة والهوية الرياضية.

وتعود تفاصيل القصة، حين ولدت هوبارد ذكرا وتنافست مع الرجال قبل التحول جنسيا في الثلاثينيات، وعاودت ممارسة الرياضة بعد تلبية معايير اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين المتحولين جنسياً.

وعن مشاركتها بعد التحول، قالت اللجنة الدولية إنها أول امرأة متحولة جنسيا تشارك في الألعاب، مشيدة بخطوة تاريخية في الحركة الأولمبية.

من جانبه، قال المسؤول الطبي في اللجنة ريتشارد بادجت لمراسلين في طوكيو «لوريل هوبارد امرأة، تنافس وفقا لقواعد اتحادها ويتعين علينا الإشادة بشجاعتها ومثابرتها بالمشاركة والتأهل إلى الألعاب».

لوريل هوبارد

وعلى الرغم من ذلك، أثار تواجدها مع باقي المشاركات في وزن +87 كلغ على المستوى العالمي الجدل، حيث يرى المؤيدون لها في مشاركتها انتصار للاندماج وحقوق المتحولين، بينما يعتبر المعارضون أن لها ميزة غير عادلة على حساب باقي المنافسات، بسبب التفوق الجسدي الكامن لعقود في جسدها عندما كانت ذكرا.

وفي هذا الإطار، اعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بأن هناك أسئلة مشروعة عما إذا كانت هوبارد تملك ميزة تنافسية غير متكافئة لكن تحول الجدل حول هذه القضية إلى نقاش لاذع، إذ تتطاير الانتقادات من الجانبين على شبكات التواصل الاجتماعي وفقاً لفرانس 24، مما دفع اللجنة الأولمبية النيوزيلندية إلى اتخاذ تدابير لحماية هوبارد من التنمر على منصات التواصل.