وفد أمريكي يزور السودان ويؤكد استعداد الشركات الأمريكية للاستثمار

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استقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق اول محمد حمدان دقلو، مساء امس، وفدا أمريكيا ضم أعضاء سابقين في الكونجرس الأمريكي ودبلوماسيين سابقين، ورجال أعمال وممثلين لعدد من المنظمات.

وحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، أشاد دقلو بالمستوى المتطور الذي وصلت اليه العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الامريكية على ضوء رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً استعداد السودان إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متقدمة من التنسيق والشراكة بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وقدم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، للوفد الأمريكي شرحا، حول الأوضاع في السودان بدءا من التغيير وتشكيل الحكومة الانتقالية وتوقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة.

وشدد دقلو، على أهمية مساندة المجتمع الدولي للشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية، خاصة ان السودان عانى من عزلة دولية لفترات طويلة، مؤكداً حرص الحكومة على اكمال مهام واهداف الفترة الانتقالية وصولاً إلى التحول الديمقراطي. موضحا، ان السودان على استعداد لاستقبال الاستثمارات من جميع دول العالم وفي كافة المجالات.

من جهتهم، ثمن أعضاء الوفد، العلاقات السودانية الامريكية التي قالوا انها تشهد تطوراً ملحوظاً في اعقاب التغيير الذي شهدته البلاد، وابدوا تطلعهم لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين تخدم المصالح المشتركة للشعبين، مؤكدين استعداد الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان خلال المرحلة المقبلة.