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العريان: لن نفقد الامل بعد هذه الاخفاقات واملنا كبير في اليد

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العريان: لن نفقد الامل بعد هذه الاخفاقات واملنا كبير في اليد العريان: لن نفقد الامل بعد هذه الاخفاقات واملنا كبير في اليد

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أبدى شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية سعادته البالغة بتحقيق منتخب كرة اليد فوزاً هاماً على نظيره البحريني بنتيجة 30 - 20، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وأضاف العريان في تصريحات تلفزيونية:"منتخب كرة اليد إعتاد على تحقيق الإنجازات، وخاصةً بعد ظهوره بمستوى رائع في الماضية والتي أقيمت في ، كما أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الإسباني باروندو أثبت جدارته في قيادة الوطني منذ قدومه إلى تدريب الفريق، وأتمنى استمرار النتائج الإيجابية أمام الماكينات الألمانية ضمن منافسات الدور ربع النهائي، الثلاثاء المقبل".

واختتم العريان: "البعثة المصرية لم تفقد الأمل في جميع الألعاب، فهناك الفرصة في بعض الألعاب مثل الكاراتيه والفروسية، ونأمل في الوصول إلى خمسة ميداليات على أقل تقدير، فقد نجح بطلي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى في تحقيق ميداليتين برونزيتين، ولذلك أتمنى حصد ثلاثة ميداليات أخرى".

المصرى اليوم

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