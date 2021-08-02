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التايكوندو يكشف سر الفوز بميداليات الأولمبياد

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التايكوندو يكشف سر الفوز بميداليات الأولمبياد التايكوندو يكشف سر الفوز بميداليات الأولمبياد

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قال إيهاب جابر، عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو ورئيس اللجنة الفنية، إن الاتحاد شهد مشاكل عديدة منذ عام 2017، وواجهته عقبات كبيرة لإعادة هيبة اللعبة بعد خسارة المنافسات الإفريقية.

وأضاف جابر، خلال تصريحات تليفزيونية أن الاتحاد عمل طوال السنوات الماضية لإعادة هيبته من القاع إلى القمة، بتحقيق عدد من الميداليات للناشئين، ومن ثم توسيع مساحة الوطني، بزيادة اللاعبين المتقدمين دوليًا.

واستكمل تصريحاته، أن هداية ملاك تعرضت للإصابة وسيف عيسى أيضًا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، إلا أن المنتخب الوطني، تأهل بالعلامة الكاملة إلى أولمبياد طوكيو، بلاعبان ولاعبتان، موضحًا أن العمل كان على الجانب البدني والنفسي ورفع الكفاءة البدنية للاعبي المنتخب، استعدادًا لطوكيو 2020.

واختتم تصريحاته «تعاملنا مع كورونا وكأنها لم تكن، وقمنا بإعداد لاعبينا المشاركين في طوكيو عن طريق برامج أونلاين، ومن ثم معسكر كبير مع المشاركة في البطولات الدولية لمنح اللاعبين حساسية الملعب وهو ما تحقق بالفعل بحصول هداية ملاك وسيف عيسى على ميداليتين برونزيتين.. وما تم إنفاقه على التايكوندو استعدادًا لطوكيو يقدر بـ8 مليون جنيه وهو رقم متوسط».

المصرى اليوم

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