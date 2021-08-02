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يتهم عضو مجلس إدارة بالأهلي بالتفاوض مع «لوجستي» وقت تدريبه للزمالك

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الزمالك يتهم عضو مجلس إدارة بالأهلي بالتفاوض مع «لوجستي» وقت تدريبه للزمالك يتهم عضو مجلس إدارة بالأهلي بالتفاوض مع «لوجستي» وقت تدريبه للزمالك

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أكد أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إادرة نادي السابق أن الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق لفريق كرة السلة قبل انضمامه للزمالك كان يملك سيرة ذاتية ضعيفة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية:"اوجستي كان الملف الشخصي الخاص به ضعيف قبل القدوم للزمالك، لكنه كان راجل المرحلة وكان هدفنا اننا نفوز ببطولة افريقيا معاه، الجماهير كلها كانت مستنية البطولة دي تحديدًا".

وتابع: "أوجستي معندوش ارتباطات عائلية وكمان كان مدرب مساعد في أندية كبيرة زي برشلونة وسنه صغير فرأينا أن الأفضل التعاقد معه في هذه المرحلة".

وواصل: "اتطلب مني التجديد مع اوجستي والتفاوض معاه وقالي في نهاية الموسم نتكلم، وللعلم كان اوجستي في قناة الزمالك واتسال عن وجود مفاوضات من جانب النادي المنافس وهو قال اه في مفاوضات".

واضاف: "بأكد ان المفاوضات من جانب النادي المنافس مع اوجستي كانت من قبل بطولة افريقيا لما ظهر نادي الزمالك في دوري السوبر بشكل كويس، مش اوجستي الي قالي المعلومة ومسالتوش وقتها عن حقيقة الكلام ده".

وأردف أحمد عادل عبد الفتاح: "عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي هو اللي فاوض أوجستي، وبنهاية الموسم الكابتن حسين لبيب اتكلم معاه واتعرض عليه 15 الف دولار بعد ما كان عقده 5 آلاف، وللعلم هو راح للأهلي بـ 22 ألف دولار".

واختتم :"الزمالك مش هيقف على حد، اوجستي واخد واحد دوري بس من تاريخ نادي الزمالك، هو مشي بطريقة غير محترفة، حقه انه يمشي ومن حق المنافس يتفاوض معاه".

المصرى اليوم

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