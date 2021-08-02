اللجنة الأولمبية الدولية تحقق في تصرف سوندرز خلال التتويج بأوليمبياد طوكيو

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فتحت اللجنة الأولمبية الدولية تحقيق في إشارة الأمريكية ريفن سوندرز على منصة التتويج، بعدما رفعت ذراعيها بشكل علامة (إكس) فوق رأسها في واحدة من أوضح علامات الاحتجاج في أولمبياد طوكيو حتى الآن.

وقال مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن اللجنة تتواصل مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الأمريكية للحديث حول هذا التصرف.

وخففت اللجنة الأولمبية قيودها المتعلقة بمنع الرياضيين من دعم أي احتجاج، وأصبحت تسمح ببعض الإشارات للرياضيين داخل الملعب مع ضرورة احترام المنافسين. ورغم ذلك فإن التهديد بفرض عقوبات يبقى قائما إذا حدثت هذه الإشارات على منصة التتويج بالميداليات.

وتصرفت سوندرز بهذا الشكل يوم الأحد، بعدما نالت الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة خلال وجودها على منصة التتويج.

وكتبت سوندرز على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى قيود اللجنة الأولمبية على إشارات الاحتجاج "دعهم يحاولون أخذ الميدالية".

وأضافت على تويتر بجوار علامات تشير إلى الضحك "سأهرب من الحدود رغم واقع أني لا أستطيع السباحة".

وجاءت إشارة سوندرز لدعم المضطهدين والمظلومين، بعدما أعادت نشر مقالة عن ذلك الأمر من أحد المواقع الإخبارية، وكانت سوندرز قالت بعد حصد الميدالية صباح الأحد إنها تأمل في مواصلة إلهام وتحفيز أصحاب الميول الجنسية المختلفة والأمريكيين من أصل أفريقي والسود في العالم وكذلك المتأثرين بمشاكل نفسية. وسبق للبطلة الحديث عن معاناتها من مشكلات نفسية وتعرضها للاكتئاب، ولم يتسن الحصول على تعليق من الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى.