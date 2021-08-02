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طلاب الثانوية العامة بالشرقية يؤدون امتحان التكنولوجيا والتفاضل بإجراءات احترازية مشددة

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طلاب الثانوية العامة بالشرقية يؤدون امتحان التكنولوجيا والتفاضل بإجراءات احترازية مشددة طلاب الثانوية العامة بالشرقية يؤدون امتحان التكنولوجيا والتفاضل بإجراءات احترازية مشددة

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توافد طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة التكنولوجيا لطلاب علمي علوم، وامتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضيات، وهو أخر ايام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، والمقرر لها في العاشرة من صباح اليوم الإثنين .

ورافق أولياء الأمور أبنائهم الطلاب إلى المدارس، وقاموا بعمل مراجعة نهائية للمنهج المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالشرقية نحو 45 ألف طالب وطالبة، أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة ،وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والصحة، والداخلية، والتأمين الصحي، وروساء المدن والأحياء

المصرى اليوم

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