أنتبه.. سرعتك مراقبة على الطرق السريعة..وتفعيل خدمة الاغاثة للتصدي لاي أعطال

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كثفت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن السعدي مدير الادارة العامة للمرور تواجدها الامني على الطرق السريعة، وتم تفعيل خدمة الاغاثة لقائدي السيارات لمنع وقوع أي تصادمات وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى للمتجهين أو العائدين من المصايف

كم اتضمنت خطة المرور شن حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة منها (الإسكندرية الصحراوى- العلمين الصحراوى- الساحل الشمالى)، وقد إستهدفت الحملات تحقيق الإنضباط المرورى للحفاظ على أرواح المواطنين من مرتادى الطرق، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والمحاور لتحقيق الإنضباط المرورى.

وقالت الداخلية في بان صادر صباح اليوم الأثنين: «أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في ضبط الحركة المرورية على تلك الطرق، وضبط العديد من مخالفات تجاوز السرعة المقررة إلى جانب مخالفات شروط الأمن والمتانة وضبط السيارات المخالفة للتصميم الأصلى للسيارة ،كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال وتقديم المساعدة للمواطنين من قائدى السيارات».

وأضافت: «وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مرتادى الطرق الإلتزام بتعليمات رجال المرور، والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تم ضبطها، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية».