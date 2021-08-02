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تفاصيل وأسباب كارثة إشتعال النيران فى اسطبل عنتر

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تفاصيل وأسباب كارثة إشتعال النيران فى اسطبل عنتر تفاصيل وأسباب كارثة إشتعال النيران فى اسطبل عنتر

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كشفت التحقيقات فى كارثة حريق اسطبل عنتر ان النيرات اشتعلت فى أكوام القمامة بالقرب من المغالق الخشبية، ثم امتدت الي المغالق الخشبية وتسببت فى التهام منزلين مجاورين للمغالق بالإضافة إلي بعض الخسائر في أسطح منازل أخرى، ومعهد ازهرى ابتدائى ،

أضافت التحريات أن النيران طالت عددا من المنازل بسبب اللهب المتطايروتسببت فى ارهاب الاهالى واطفالهم خوفا من سرعة انتقال النيران من مكان لاخر ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من اسليرطرة على النيران بعد ان وصلت سيارات إطفاء اضافية لمكان الحريق .

البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بمخلفات فى اسطبل عنتر بمصر القديمة، توجهت سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرتها .

المصرى اليوم

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