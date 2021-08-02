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"تعليم الرياض" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "القرآن والسُّنة"
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
وزارة النقل والخدمات اللوجستية توضح طريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة لضرر بسبب الطرق التابعة لها
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
"تراحم الرياض" تواصل تقديم المشاريع الصغيرة من "بساعدي أصنع نجاحي"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
العراق يسجل 8830 إصابة جديدة بكورونا و620 حالة بفلسطين
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين.. المملكة حريصة على الاستقرار وحقن الدماء في أفغانستان
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
فوضى مطار كابول تضطر أمريكا إلى وقف رحلات إجلاء رعاياها مؤقتاً
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
"الصقيه" يتكفل بتسديد مستحقات الكفاءة المالية لنادي النصر
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
الاجتماع الثاني لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك بدول مجلس التعاون
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
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هام⭕.. ماذا سيحدث للفلوس الورقية بعد إصدار البلاستيكية؟!.. وسر العلامة الملونة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:11 صباحاً
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